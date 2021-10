Basket serie D oggi le capoliste Appiano e Rovello difendono il primato contro Figino e Cabiate

pallacanestro Minors in campo

Basket serie D questa sera si gioca il 5° turno d'andata del girone C2 regionale.

Basket serie D completano il cartellone due interessanti sfide Tavernerio-Cadorago e Lomazzo-Carate Brianza

Si gioca tutto questa sera venerdì 29 ottobre il 5° turno del girone C2 del campionato di basket serie D. Fari puntati sulle due capoliste ancora imbattute Appiano Gentile e Rovello Porro che giocano rispettivamente in casa contro il Figino e in trasferta a Cabiate per difendere il loro primato. Classica aperta a ogni risultato in programma a Tavernerio dove i biancorossi di coach Max Di Landri ospitano il Cadorago di coach Angelo Serafini. Chiude il cartellone del girone C2 la sfida di Lomazzo dove l'Abc ancora ferma al palo porterà l'assalto al Masters Carate Brianza per provare a conquistare i primi due punti della stagione e muovere una classifica preoccupante.

Il programma del 5° turno del girone C2

Venerdì 29 ottobre Tavernerio-Cadorago (ore 21.30 arbitri Nestori-Frantin), Cabiate-Rovello (ore 21.15 arbitri Lacchini-Ghirardi), Lomazzo-Carate (ore 21.30 arbitri Petruzzi-Ferrandes), Appiano-Figino (ore 21.30 arbitri Galigani-Romeri)

Classifica del girone C2

Rovello Porro, Indipendente Appiano Gentile 8; Masters Carate 6; Olimpia Cadorago 4; Pall. Cabiate, Tavernerio , Figino 2; ABC Lomazzo 0.