Basket serie D parte la volata finale con tutte le squadre lariane impegnate a domicilio

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D si apre oggi il penultimo turno della seconda fase del girone C.

Basket serie D stasera la capolista Appiano ospita Gavirate, Rovello e Cadorago ricevono Tradate e Malnate, sfida delicata per Cabiate

Rush finale della seconda fase del campionato di basket serie D in Lombardia. Mancano solo due turni alla fine e poi sarà dato spazio a playin e playout. Questa sera tornano in campo le squadre lariane che sono impegnate tutte in casa. A cominciare dalla capolista Indipendente Appiano che riceve il Gavirate per blindare il suo primo posto mentre Rovello e Cadorago già certe di fare i playin ospitano rispettivamente Tradate e Malnate. Importante sfida per evitare il quart'ultimo posto a Cabiate con le piovre locali che ricevono i Draghi di Gorla. Nelle retrovie partite casalinghe molto delicate per il Figino contro la seconda forza del girone Cassano Magnago, per il Lomazzo che porta l'assalto al Lonate e per il fanalino di coda Tavernerio che cerca il suo secondo successo ospitando una nobile come il Cislago. Domenica chiuderà il cartellone il posticipo Masters Carate-Legnano.

Il programma del 7° e penultimo turno seconda fase girone C

Venerdì 8 aprile Tavernerio-Cislago, Appiano-Gavirate, Rovello-Tradate, Figino-Cassano, Lomazzo-Lonate, Cadorago-Malnate, Cabiate-Draghi; domenica 10 Carate-Legnano.

La nuova classifica del girone C

Indipendente Appiano 38; Cassano Magnago 34; Masters Carate 32; Rovello Porro, Olimpia Cadorago 26; Lonate 24, Cislago, Gavirate 22; Malnate 18; Tradate, Legnano 16; Pallacanestro Cabiate 14; Draghi 12; Pallacanestro Figino 10; ABC Lomazzo 8; Tavernerio 2.