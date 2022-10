Basket serie D: partenza falsa di Cucciago, Cadorago e Cabiate tutte ko all'esordio

Basket serie D: si è aperto ieri sera il girone Rosso lombardo.

Basket serie D: domenica 2 debutto stagionale per il Rovello Porro di coach Luca Rossini di scena a Rovagnate

Partenza falsa delle squadre lariane nel campionato di basket serie D 2022/23. Gli anticipi del girone Rosso giocati ieri sera infatti hanno visto le tre portacolori nostrane tutte sconfitte. In casa si è arreso di misura il Cabiate beffato nel finale dalla Civatese. Ko nel finale anche la new entry Cucciago Bulls sul campo del Nibionno. Sperava sicuramente in esordio diverso anche il Doppio Malto Cadorago stoppato e travolto sul campo del Pescate che ha segnato addirittura il centello. Domano, domenica 2 ottobre, toccherà invece al Rovello Porro di coach Luca Rossini esordire a Rovagnate con l'obiettivo di portare a casa almeno una vittoria nella giornata inaugurale per i colori lariani.

I tabellini di

Basket Nibionno - Blackcourth Basket Cucciago 82 - 75 Parziali 25-20, 44-32, 57-53

Cucciago Bulls: Gioia Pietro 20, Gualazzi Alessandro 16, Molteni Andrea 14, Hamdar Adam 6, Caviezel Fabio 4, Girolimetto Gianluca 4, Bernasconi Luca 3, Radice Leonardo 3, Borghi Luca 2, Molteni Matteo 2, Sirtori Vittorio 1, Zonta Elia ne, All. Milo.

Pall. Cabiate - Civatese 52 - 54 Parziali 10-17, 26-29, 42-42 Cabiate: Mazzola Jonathan 11, Minotti Filippo 8, De Feo Francesco 7, Bloise Mattia 6, Granato Vincenzo 6, Marchetti Federico 4, Nobili Andrea 3, Orsi Mattia 3, Scotti Andrea 3, Tagliabue Samuele 1, Cibinetto Riccardo 0, Rota Lorenzo ne, All. Orsi Paolo Basket Pescate - Doppio Malto Cadorago 101 - 58 Parziali 25-19, 42-38, 67-49 Cadorago: Castelli 12, Sampietro Fabio 9, Santimone 9, Bigoni Pietro 8, Gavioli Alessio 8, Prato Jacopo 6, Baparapè 6, Arnaboldi Marco, Bejtulla Maliqi, Bellone Dante, Bernasconi Igor, Colombo Thomas, All. Serafini.

Il programma del 1° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 30 settembre ore 21.15 Pescate-Cadorago 101-58, Cabiate-Civatese 52-54; ore 21.30 Nibionno-Cucciago Bulls 82-75, Seregno-Masters Carate 74-54 ; domenica 2 ottobre ore 18 Rovagnate-Rovello Porro, Biassono-Sondrio, Lissone-Groane Lentate.