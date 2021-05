Basket serie D: per il Rovello Porro esordio con beffa a Tradate

Basket serie D si è aperto ieri il 2° turno del girone C lombardo.

Basket serie D il team di coach Bonassi ha perso 69-67 e domani c’è il derby Cadorago-Appiano

Si è aperto ieri sera il 2° turno stagionale del campionato di basket serie D lombardo. Un turno che ha riservato un esordio beffa per il Rovello Porro di coach Matteo Bonassi battuto ieri sera a Tradate per 69-67. Un finale amaro al termine di una gara molto combattuta ed equilibrata che i ragazzi di coach Bonassi erano addirittura avanti ad inizio dell’ultima frazione prima di subire il contro break dei locali. Rovello che tornerà in campo venerdì 7 maggio in casa contro Cadorago. Intanto sale l’attesa per il primo derby stagionale del girone in programma domani proprio a Cadorago alle ore 18 quando i locali dell’Olimpia guidati da coach Angelo Serafini ospiteranno l’Indipendente Appiano Gentile di coach Marco Rota che ha già esordito settimana scorsa battendo proprio il Tradate. Un derby che anche in questa stagione particolare assicura spettacolo purtroppo senza pubblico. Il match sarà però trasmesso in diretta sula pagina facebook dell’Olimpia Cadorago.

Programma del 2° turno d’andata del girone C (riposa Malnate)

Venerdì 30 aprile ore 21.15 Tradate-Rovello Porro 69-67 (15-14, 32-32, 44-53); domenica 2 maggio ore 18 Olimpia Cadorago-Appiano Gentile.

Classifica aggiornata del girone C

Indipendente Appiano, Tradate 2; Olimpia Cadorago, Rovello Porro, Malnate, Tradate 0.

Programma del 3° turno d’andata del girone C (riposa Appiano Gentile)

Venerdì 7 maggio ore 21.30 Rovello Porro-Olimpia Cadorago, Malnate-Tradate.