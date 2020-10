Basket serie D per l’Indipendente stasera terzo test contro Tradate 

Basket serie D continua la preseason dell’Appiano Gentile.

Basket serie D coach Marco Rota: “Un serie di amichevoli in crescendo di difficoltà per arrivare pronti al debutto in campionato del 23 ottobre”

Nel panorama del basket serie D lari1ano chi sta proseguendo a pieno regime la su preparazione in vista dell’esordio in campionato 2020/21 è l’Indipendente Appiano Gentile di coach Marco Rota. La formazione appianese è stata inserita nel girone tutto lariano il D con Tavernerio, Cabiate, Lomazzo, Cadorago, Figino, Pallacanestro Como e Rovello Porro. Appiano debutterà venerdì 23 ottobre in casa contro il Cabiate e per quella data coach Rota vuole arrivare in forma ecco perchè ha studiato un ciclo di test molto serrato come lui stesso spiega: «Abbiamo giocato alcune amichevoli soddisfacenti la prima a Rho contro una buona squadra e poi replicato con Cislago, formazione di vertice della serie D varesina. Ora già stasera torniamo in campo per la terza amichevole contro Tradate un’altro buon banco di prova. Cerchiamo di crescere come test tanto che venerdì 9 ottobre saremo a Erba contro Le Bocce e, poi venerdì 16 contro Novate Milanese due squadre di C Silver. Vogliamo chiudere in crescendo per preparare al meglio il debutto in campionato con Cabiate in casa venerdì 23 ottobre». Intanto è stato pubblicato il calendario della prima fase che coach Rota commenta: «Era quello che ci aspettavamo siamo stati inseriti nel girone lariano che sicuramente si prospetta impegnativo e da affrontare una gara alla volta. Dovremo dare sempre il massimo soprattutto in fase difensiva e poi alla fine faremo i conti».