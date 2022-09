Basket serie D per l'Olimpia Cadorago stasera test internazionale contro gli svizzeri del Vacallo

Basket serie D manca solo una settimana al via ufficiale del campionato lombardo 2022/23.

A una settimana esatta dall'inizio del campionato di basket serie D le squadre lariane sanno ultimando la loro preparazione e la serie dei test pre stagionali, Tra queste anche l'Olimpia Cadorago griffata Doppio Malto che si prepara ad affrontare la nuova stagione sotto la regia tecnica del confermatissimo coach Angelo Serafini affiancato dal nuovo vice Andrea Accardi e dal preparatore Alessandro Figini. Il Cadorago debutterà nel girone Rosso lombardo venerdì prossimo 30 settembre ospite del Pescate. Nell'attesa i bianconeri hanno già giocato due amichevoli contro Tradate e Appiano Gentile mentre stasera disputerà il suo terzo test, di livello internazionale contro gli svizzeri del Vacallo.

Ecco come presenta la nuova stagione il coach dell'Olimpia Cadorago Angelo Serafini:

"Ci attende un campionato a 14 squadre molto tosto che vedrà solo le prime due classificate andare ai playoff mentre le ultime due retrocederanno e tutte le altre lotteranno per rimanere nella categoria. Formula difficile che non concede sconti: sarà battagli in tutte le partite. Si annuncia come detto quindi un campionato non facile anche per noi che abbiamo cambiato tanto e dovremo avere un pò di pazienza. Stiamo però lavorando forte e lotteremo fin da subito. Andare ai playoff sarà difficilissimo ecco perché il nostro primo obiettivo sarà giocare ogni partita come una finale perché dovremo mantenere la categoria. Tra le favorite vedo Rovello Porro, Serenno, Masters Carate e Nibionno, da non sottovalutare il Basket Groane Lentate che gioca con gli Under19 Eccellenza di Desio ma sinceramente non escludo sorprese".