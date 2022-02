Basket serie D pronti via e subito a segno Indipendente Appiano e Rovello Porro

Pallacanestro minors risultati

Si è aperto ieri sera il 1° turno della seconda fase del campionato di basket serie D. Purtroppo nel girone C solo due successi per le squadre lariane. A segno infatti sia la capolista Appiano che ha travolto Legnano che il Rovello Porro che ha domato Malnate. Niente da fare invece per Cadorago nel big match contro Cascano Magnago così come hanno dovuto arrendersi a domicilio Figino, Cabiate, Lomazzo e Tavernerio. Domenica chiuderà il posticipo Masters Carate-Draghy Gorla Maggiore.

Il calendario del 1° turno della seconda fase girone C

Venerdì 25 febbraio

Olimpia Cadorago - Basket Cassano Magnago 59 - 67 Parziali 20-17, 32-34, 42-52

Cadorago: Dalle Ave Simone 19, Baparapè Malik 14, Quaglia Pietro 8, Garufi Alessandro 4, Barbato Giorgio 4, Arnaboldi Marco 2, Morandi Matteo 2, Prato Jacopo 2, Bargna, Besio. Sorbara. All. Serafini.

ABC Lomazzo - Gavirate 58 - 67 Parziali 12-18, 32-40, 46-56

Lomazzo: Trebbi Alberto 12, Marelli Alberto 11, Gorni Cristian 9, Papatolo Nunzio 9, Chiurato Paolo 8, Ippindo Nicolò 4, Meroni Giacomo 4, Bianchi Roberto 1, Derudi, Verga .All. Zandalini

ASD Basket Tavernerio - Sportlandia Tradate ASD 58 - 66 Parziali 16-26, 28-35, 45-58 Tavernerio : Bassi Angelo 19, Gavioli Alessio 10, Romanò Alessandro 9, Bianco Lorenzo 6, Condrutz Filippo 6, Pedrazzani Edoardo 4, Farina Matteo 2, Quattara Eliman 1, Guarino 1, Borella, Bucci, Giovanessi. All. Di Landri. Pall. Figino - Cislago 59 - 86 Parziali 10-24, 23-46, 40-65 Figino: Pagani Davide 17, Mazzoni Michael 10, Mazzucchi Samuele 9, Pancino Riccardo 6, Bernardi Luca 5, Bergna Tommaso 3, Gorla Gianmaria 3, Marzorati Stefano 2, Minotti Daniele 2, Tagliabue Federico 2, Colombo, Mascheroni. All. Carletti. Basket Rovello -Malnate 78 - 55 Parziali 28-7, 48-31, 63-47 Rovello: Aceti Oscar 12, Pozzi Alessandro 12, Pessina Daniele 11, Ronchetti Paolo 11, Galbusera Andrea 10, Marinoni Mattia 10, Martinoni Thomas 5, Pagani Samuele 3, Cattaneo Federico 2, Colombo Edoardo 2, Rampoldi, Sgobbi. All. Rossini. Indipendente Appiano - Aba Legnano 78 - 40 Parziali 23-8, 41-13, 55-21 Appiano: Gorla Jacopo 14, Clerici Alex 10, Borsani Riccardo 9, Tomaselli Jacopo 9, Terraneo Davide 8, Ferloni Simone 7, Di Cursi Alessio 6, Castelli Federico 5, Bottani Paolo 4, Bottinelli Luca 3, Leva Matteo 3, All. Bonassi.

Pallacanestro Cabiate - Basket Lonate 56 - 60 Parziali 17-17, 23-33, 41-41

Domenica 27 ore 18 il posticipo Masters Carate, Draghy Gorla.

Ecco la nuova classifica seconda fase girone C

Indipendente Appiano Gentile 28; Cassano Magnago 26; Rovello Porro 22; Masters Carate, Olimpia Cadorago, Cislago, Lonate 20; Gavirate 16; Tradate 14; Cabiate, Legnano, Malnate 10; Figino 8; Lomazzo 6, Draghi Gorla 6; Tavernerio 2.