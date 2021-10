Basket serie D questa sera aprono il cartellone i derby Figino-Cabiate e Lomazzo-Rovello Porro

Basket serie D il girone C2 lombardo oggi torna in campo per il 2° turno d'andata.

Basket serie D domenica 10 il programma sarà chiuso da due gare interessanti Cadorago-Carate e Appiano Gentile-Tavernerio

Il campionato lombardo di basket serie D è pronto a tornare in campo per aprire il 2° turno d'andata. Nel girone C2 oggi venerdì 8 ottobre sono in programma due interessanti partite, due derby lariani. Alle ore 21.15 si affrontano Figino e Cabiate entrambe reduci da sconfitte all'esordio e decise a muovere la classifica. Alle ore 21.30 invece a Lomazzo i locali dell'ABC di coach Paolo Zandalini, archiviato il ko di Tavernerio, porteranno l'assalto all'Atena Rovello Porro di coach Luca Rossni che ha debuttato con un bel successo casalingo contro il Figino. Il cartellone sarà completato domenica 10 con altre due gare tutte da seguire dalle ore 18: a Cadorago i locali dell'Olimpia cercheranno il bis vincente ricevendo il Masters Carate Brianza mentre ad Appiano Gentile sfida che vale primato e imbattibilità tra i padroni della Novacaritas di coach Matteo Bonassi e il Tavernerio di Max Di Landri protagonista del colpo grosso di settimana scorsa contro il Lomazzo.

Il programma del 2° turno del girone C2

Oggi venerdì 8 ottobre ore 21.15 Figino-Cabiate (arbitri Rigamonti-Colombo), ore 21.30 Lomazzo-Rovello (arbitri Meteora-Lo Vaglio); domenica 10 ore 18 Cadorago-Carate (arbitri Saibene -Arosio), Appiano-Tavernerio (arbitri Boccaccio-Meteora).

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile, Tavernerio, Rovello Porro, Olimpia Cadorago 2; Masters Carate, Figino, ABC Lomazzo, Cabiate 0.