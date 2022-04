Basket serie D questa sera cala il sipario sulla seconda fase per le squadre lariane

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D oggi si completa l'8° turno prepasquale del girone C lombardo.

Basket serie D oggi si completa l'8° turno pre pasquale del girone C lombardo.

Basket serie D impegni in trasferta per Cadorago a Lonate, Cabiate a Cislago, Tavernerio a Legnano e Lomazzo a Tradate

Dopo i primi quattro anticipi giocati tra lunedì e mercoledì, questa sera si completa l'8° turno del girone C che di fatto chiude la seconda fase del campionato di basket serie D Lombardo. Tutte in trasferta le quattro squadre lariane impegnate in questo Venerdì Santo: l'Olimpia Cadorago già certa di un posto playoff rende visita al Lonate Pozzolo mentre Cabiate proverà il colpo grosso a Cislago. Trasferte non facili per il Lomazzo a Tradate e per il fanalino di coda Tavernerio in quel di Legnano.

Il programma dell'8° e ultimo turno seconda fase girone C

Lunedì 11 aprile Malnate-Appiano 49-76; mercoledì 13 Gavirate-Figino 77-66, Cassano Magnago-Masters Carate Brianza 79-84, Draghi-Rovello Porro 62-82; venerdì 15 ore 21.15 Cislago-Cabiate, Tradate-Lomazzo, Lonate Pozzolo-Cadorago, ore 21.30 Legnano-Tavernerio.

La nuova classifica del girone C

Indipendente Appiano 42; Cassano Magnago, Masters Carate 36; Rovello Porro 30; Olimpia Cadorago 28; Lonate 26, Cislago, Gavirate 24; Malnate 18; Tradate, Legnano, Pallacanestro Cabiate 16; Draghi 12; Pallacanestro Figino 10; ABC Lomazzo 8; Tavernerio 2.