Basket serie D questa sera trasferte insidiose per Figino e Rovello Porro

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D si giocano oggi altri tre anticipi dell'8° turno, ultimo della seconda fase.

Basket serie D il resto del cartellone prepasquale si completrà venerdì 15 aprile

Dopo l'anticipo giocato lunedì sera che ha visto il successo della capolista Appiano a Malnate, oggi il girone C del campionato di basket serie D lomabardo torna in campo per altre tre gare dell'8° e ultimo turno della seconda fase. Alle 21.15 apre il Figino di coach Alessandro Carletti impegnato in tasferta contro il Gavirate per provare a chiudere con una vittoria. Fuori casa anche il Rovello Porro di coach Luca Rossini ospite alle 21.30 dei Draghi di Gorla. In contemporanea anche il big match Cassano Magnago-Masters Carate Brianza. Il cartellone si chiuderà poi con le ultime partite venerdì 15 aprile.

Il programma dell'8° e ultimo turno seconda fase girone C

Lunedì 11 aprile Malnate-Appiano 49-76; mercoledì 13 ore 21.15 Gavirate-Figino, 21-30 Cassano Magnago-Masters Carate Brianza, Draghi-Rovello; venerdì 15 ore 21.15 Cislago-Cabiate, Tradate-Lomazzo, Lonate Pozzolo-Cadorago, ore 21.30 Legnano-Tavernerio.

La nuova classifica del girone C

Indipendente Appiano 42; Cassano Magnago 36; Masters Carate 34; Rovello Porro, Olimpia Cadorago 28; Lonate 26, Cislago 24; Gavirate 22; Malnate 18; Tradate, Legnano, Pallacanestro Cabiate 16; Draghi 12; Pallacanestro Figino 10; ABC Lomazzo 8; Tavernerio 2.