Basket serie D questa sera va scena sotto l'albero di Natale il derby Figino-Lomazzo

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D oggi è in programma un delicato anticipo del 6° turno di ritorno del girone C2.

Basket serie D l'ultima gara del 2021 si annuncia equilibrata e mette in palio punti pesanti per la classifica di entrambe le squadre

Prima di andare in vacanza e godersi le festività, il girone c2 del campionato di basket serie D gioca oggi un'ultima partita del 2021 valida come anticipo del sesto turno di ritorno. Questa sera infatti la Pallacanestro Figino di coach Alessandro Carletti ospita sul suo campo l'ABC Lomazzo di coach Paolo Zandalini. Una sfida classica per il basket nostrano che mette in palio punti preziosi per due squadre che puntano a risalire la corrente soprattutto guardando alla seconda fase della stagione. Figino vuole confermare la sua crescita mentre Lomazzo rinforzata dall'innesto di Giacomo Meroni vuole tornare alla vittoria e agganciare il Cabiate a quota 6.

Il programma del 13° turno, sesto di ritorno del girone C2

Mercoledì 22 dicembre ore 21.30 Figino-Lomazzo (arbitri Benzoni-Rigamonti); venerdì 7 gennaio 2022 ore 21.15 Cabiate-Tavernerio, 21.30 Appiano-Cadorago; domenica 9 ore 18 Masters Carate-Rovello Porro.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 22; Rovello Porro, Olimpia Cadorago, Masters Carate 18; Figino 8; Pall. Cabiate 6; ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.