Basket serie D, Rovello batte Lissone e si garantisce la salvezza aspettando i playoff promozione

Basket serie D: si è aperto il 23° turno stagionale del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: beffe amarissime per Cabiate e per Cadorago vicino alla prima vittoria ma poi ko a Rovagnate

Si è aperto ieri sera il 23° turno stagionale del campionato di basket C Silver e già può festeggiare il Rovello Porro che vincendo contro Lissone si è assicurato la permanenza in categoria aspettando poi i playoff per la promozione in C Regionale. Mastica amaro invece il Cabiate beffato in casa dal Groane Lentate così come il Cadorago che per oltre 30' ha cullato il sogno di vincere la sua prima partita stagionale ma nel finale è stato superato a Rovagnate. Chiuderà il cartellone il posticipo domenicale del Cucciago in casa contro Sondrio.

I tabellini di

Basket Rovello - Pall. Lissone 68 - 49 Parziali 28-7, 44-23, 56-34

Rovello Porro: Pozzi Alessandro 12, Aceti Oscar 11, Galbusera Andrea 10, Rampoldi Davide 8, Pessina Daniele 6, Losa Riccardo 5, Marelli Jacopo 5, Olgiati Lorenzo 4, Ronchetti Paolo 4, Donega Luca 3, Colombo Edoardo, Sgobbi Simone. All. Rossini.

Pall. Cabiate - Nuovo Basket Groane 2005 64 - 66 Parziali 16-14, 34-26, 52-47

Cabiate: Orsi Mattia 11, Mazzola Jonathan 10, Castiglioni Filippo 8, Marchetti Federico 8, Tagliabue Samuele 8, Bloise Mattia 7, Recalcati Mirko 7, Nobili Andrea 5, Cibinetto Riccardo, Minotti Filippo, Pasini Matteo ne, Rota Lorenzo ne, All. Orsi Paolo o

Ars Rovagnate - Doppio Malto O. Cadorago 70 - 62 Parziali 18-29, 34-44, 50-54

Cadorago: Santimone Andrea 18, Arnaboldi Marco 16, Gavioli Alessio 10, Prato Jacopo 8, Bernasconi Igor 5, Faggion 4, Arrighi S. 1, Bellone Dante, Malinverno Tommaso, Baparapè Malik. All. Accardi.

Il cartellone del 23° turno, decimo di ritorno girone Rosso

Venerdì 24 marzo ore 21.15 Rovagnate-Cadorago 70-62, Cabiate-Mia Lentate 64-66, Civatese-Pescate 72-49; ore 21.30 Rovello-Lissone 68-49; domenica 26 ore 18,30 Cucciago-Sondrio, Biassono-Seregno, Carate-Nibionno.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 38; Biassono 32; Seregno 30; Sondrio, Civatese, Groane Lentate 26; Pescate, Masters Carate 24; Cabiate 22; Cucciago Bulls, Nibionno 20; Lissone 16; Rovagnate 9; Doppio Malto Cadorago 0.