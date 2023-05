Basket serie D: si è giocata ieri l'ultima rocambolesca partita delle finali playoff regionali.

Basket serie D: Rovello impresa da film: stende Agrate e vola in C per quoziente canestri

Impresa pazzesca, da film quella realizzata ieri dal Rovello Porro che vincendo gara 3 delle finali playoff di basket serie D è stata promossa nella nuova C unica 203/24.

Un'impresa pazzesca e indimenticabile per la squadra lariana diretta dal coach canturino Luca Rossini che dopo aver perso a Treviglio di 12 punti pensava di dover vincere di 16 per meritarsi il grande salto. Ecco perché alla sirena finale sul + 15 nessuno in casa Rovello ha festeggiato pensando di aver fallito di un niente la qualificazione come ha ammesso lo stesso coach Rossini:

"Rocambolesco finale a dir poco. Sul + 16 abbiamo fallito due liberi, poi abbiamo commesso fallo in attacco ma i nostri avversari hanno realizzato un solo tiro libero fissando il punteggio su + 15 alla sirena finale... poi convinti di aver mancato la promozione anche i nostri tifosi hanno lasciato il palazzetto. E' stato il presidente di Agrate a dirci che per il quoziente canestri eravamo passati noi.... pazzesco. E pensare che la vigilia era stata davvero negativa con la squalifica di Pozzi e lo stop forzato di Ronchetti. Siamo quindi entrati in campo con rotazioni limitate ma a testa libera e con meno pressione rispetto a nostri avversari. Più passava il tempo e aumentava il nostro vantaggio e più ci abbiamo creduto...fino all'epilogo incredibile .. che abbiamo celebrato un'ora dopo la sirena finale. Per questo però ancora più bello e indimenticabile. Il coronamento speciale di una stagione super di questo gruppo davvero eccezionale che quando ha dovuto vincere ha sempre vinto le partite più importanti. Ora godiamoci questa vittoria e questa promozione davvero pazzesca... da film".

Il tabellino di gara3 di Finale Rovello Porro (1C) - Agrate Canarins (1A) 67 - 52

Parziali 19-12, 33-15, 49-32

Basket Rovello: Galbusera Andrea 13, Aceti Oscar 12, Pessina Daniele 11, Olgiati Lorenzo 10, Rampoldi Davide 9, Losa Riccardo 8, Donega Luca 4, Marelli Jacopo 0, Colombo Edoardo ne, Sgobbi Simone ne, All. Rossini Luca, vice: Monti Alessandro

Questo il calendario delle finali:

Gara1 Venerdì 19 maggio Agrate-Treviglio 75-68; Gara 2 mercoledì 24 maggio Treviglio-Rovello 61-49; domenica 28 maggio ore 18 Rovello Porro-Agrate 67-52.

Classifica del girone finale

Rovello Porro, Agrate e Treviglio 2 punti. Promossa Rovello per quoziente canestri favorevole rispetto a Treviglio