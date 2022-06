Basket serie D: Rovello Porro cade anche in gara 2 e viene eliminata da Bresso

Basket serie D si sono chiusi ieri i quarti di finale del tabellone verde lombardo.

Basket serie D: la squadra di coach Luca Rossini è stata sconfitta 77-65 ma finisce una stagione giocata da protagonista

Si sono conclusi ieri i quarti di finale dei playoff del campionato di serie D in Lombardia. Nel tabellone verde, dopo la clamorosa eliminazione dell'Appiano Gentile anche la seconda rappresentante del movimento lariano ha dovuto alzare bandiera bianca. Ieri infatti il Rovello Porro di coach Luca Rossini ha perso anche gara 2 del suo quarto di finale ed così stata eliminata per 2-0 dal Bresso che vola in semifinale contro Nova. Si chiude così la stagione del team di coach Rossini che ha giocato da protagonista il campionato lombardo conquistando da quarta il passa per i playoff.

Il tabellino di ASD Bresso Basket - Basket Rovello 77 - 65

Parziali 19-20, 32-33, 59-53

Bresso Basket: Bienati Tommaso 18, Vocino Riccardo 11, Maraldi Lorenzo 9, Vitale Tommaso 8, Cantale Aeo Fsco 8, Archi Matteo 7, Turchi Federico 7, Anzani Federico 5, Piraccini Giacomo 4, Corain Christian, De Rosa Gabriele, Ruzzu Andrea. All. Finkelberg.

Basket Rovello Porro: Ronchetti Paolo 17, Galbusera Andrea 13, Pozzi Alessandro 11, Marinoni Mattia 7, Pessina Daniele 6, Rampoldi Davide 5, Aceti Oscar 4, Martinoni Thomas 2, Cattaneo Federico, Cattaneo Simone, Cesana Paolo, Sgobbi Simone. All. Rossini.

Così i quarti di finale playoff del tabellone verde

1 - Vimercate-Appiano Gentile andata (27/5) 71-70, ritorno 1 /6 59-68 serie 2-0

2- Cassano Magnago-Biassono andata (27/5) 65-79, ritorno (3/6) 65-82 serie 0-2

3- Rovello Porro-Bresso andata (29/5) 59-66, ritorno (5/6) 65-77 serie 0-2

4 - Nova-Masters Carate andata (27/5) 74-70, ritorno (5/6)58-59 serie 1-1

Così le semifinali playoff del tabellone verde

Vimercate-Biassono e Bresso-Nova