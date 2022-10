Basket serie D: al via oggi del 3° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: Rovello Porro in casa punta al tris vincente contro il Seregno

Il tempi di archiviare il bellissimo derby vinto lunedì sera dal Rovello Porro contro Cucciago ed ecco che è già vigilia per il girone Rosso del campionato lombardo di basket serie D. Domani sera, venerdì 14 ottobre, proprio il Rovello Poro di coach Luca Rossini tornerà in campo per il 3° turno d'andata in casa per cercare il tris vincente contro il Seregno.

Sempre domani ma alle 21.15 impegno casalingo anche per il Cabiate di coach Paolo Orsi a caccia del bis contro l'imbattuto Biassono. Posticipi domenicali invece per le altre due squadre comasca ancora alla ricerca del primo successo stagionale: il Doppio Malto Cadorago sarà di scena in Valtellina ospite del Sondrio mentre i Cucciago Bulls saranno in casa contro la Civatese.

Il programma del 3° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 14 ottobre ore 21.15 Cabiate-Biassono, ore 21.30 Rovello-Seregno, Rovagnate-Masters Carate; domenica 16 ore 17.30 Sondrio-Cadorago, ore 18.30 Cucciago Bulls-Civatese, Nibionno-Mia Lentate, Lissone-Pescate.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Biassono, Nibionno, Seregno 4; Rovello Porro, Lissone, Pescate, Civatese, Seregno, Mia Lentate, Cabiate, Sondrio 2; Cadorago, Cabiate, Cucciago, Masters Carate, Rovagnate 0.