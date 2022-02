Basket serie D Rovello Porro sbanca Carate Brianza e si lancia al secondo posto in solitaria

pallacanestro minors risultati

Basket serie D la squadra di coach Luca Rossini ieri sera si è imposta contro il Masters per 82-75

Si è completato ieri sera il 6° turno di ritorno del girone C 2 del campionato di basket serie D con la pesante vittoria esterna del Rovello Porro che è andato a sbancare il campo della Masters Carate Brianza per 82-75. Un successo prezioso per il team allenato da coach Luca Rossini che vale il secondo posto in solitaria alle spalle della capolista Indipendente Appiano quando manca solo una gara al termine della prima fase.

Il tabellino di Masters Carate - ASD Basket Rovello 75 - 82

Parziali 12-21, 33-50, 57-67

Masters Carate Brianza: Molteni 15, Passero 15, Villa 15, A. Galbiati 9, P. Galbiati 9, Fumagalli 7, Redaelli 3, Sarubbi 2, Filz, Perego, All. Ferrario.

Rovello Porro: Pozzi 21, Aceti 13, Pessina 13, Ronchetti 13, Marinoni 9, Rampoldi 7, Cesana 2, Galbusera 2, Martinoni 2, F. Cattaneo, S. Cattaneo, Pagani. All. Rossini.

Il programma del 6° turno di ritorno girone C2

Già giocata Figino-Lomazzo 58-62; venerdì 4 febbraio Cabiate-Tavernerio 80 - 46 Parziali 26-11, 46-29, 67-37 Appiano-Cadorago 65 - 52 ; domenica 6 Masters Carate-Rovello 75-82.

La classifica aggiornata del girone C2

Indipendente Appiano 24; Rovello Porro 20; Cadorago, Masters Carate 18; Figino, Cabiate 8; Lomazzo 6; Tavernerio 2.

Il programma del 7° turno di ritorno girone C2

Venerdì 11 febbraio ore 21.30 Tavernerio-Masters Carate, Lomazzo-Cabiate, Appiano Gentile-Rovello Porro; domenica 13 ore 18 Olimpia Cadorago- Figino