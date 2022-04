Basket serie D Rovello Porro spegne i Draghi mentre Figino cade a Gavirate

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si sono giocate altre tre gare del turno pre-pasquale nel girone C lombardo.

Ieri sera si sono giocati altri tre anticipi del turno pre-pasquale del campionato di basket serie D che chiude la seconda fase nel girone C unificato. Successo esterno pesante per il Rovello Porro di coach Luca Rossini che ha sbancato il campo dei Draghi Gorla chiudendo a quota 30 punti mentre ko esterno a Gavirate per il Figino che invece resta a quota 10. Da segnalare anche il colpo grosso del Masters Carate che batte e aggancia al secondo posto il Cassano. Venerdì 15 le ultime sfide Cislago-Cabiate, Tradate-Lomazzo, Lonate Pozzolo-Cadorago e Legnano-Tavernerio.

Il tabellino di

La Sportiva Gavirate - Pall. Figino 77 - 66 Parziali 23-18, 47-31, 60-45

Gavirate: Laudi Fabio 15, Guagno Giovanni 14, Conti Lorenzo 13, Binda Matteo 9, Cagnone Riccardo 8, Fumasi Cesare 8, Zanzi Francesco 6, Ossola Tommaso 2, Mariotto Matteo 2, Gianoli Davide. All. Bianco.

Figino: Pagani Davide 22, Mazzucchi Samuele 11, Minotti Daniele 11, Mazzoni Michael 8, Bergna Tommaso 4, Colombo Giacomo 4, Pancino Riccardo 4, Marzorati Stefano 2, Gorla Gianmaria, Tagliabue Federico, Bernardi Luca ne. All. Carletti.

Il programma dell'8° e ultimo turno seconda fase girone C

Lunedì 11 aprile Malnate-Appiano 49-76; mercoledì 13 Gavirate-Figino 77-66, Cassano Magnago-Masters Carate Brianza 79-84, Draghi-Rovello Porro 62-82; venerdì 15 ore 21.15 Cislago-Cabiate, Tradate-Lomazzo, Lonate Pozzolo-Cadorago, ore 21.30 Legnano-Tavernerio.

La nuova classifica del girone C

Indipendente Appiano 42; Cassano Magnago, Masters Carate 36; Rovello Porro 30; Olimpia Cadorago 28; Lonate 26, Cislago, Gavirate 24; Malnate 18; Tradate, Legnano, Pallacanestro Cabiate 16; Draghi 12; Pallacanestro Figino 10; ABC Lomazzo 8; Tavernerio 2.