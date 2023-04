Basket serie D: chiusa la regular season è già il giorno del via della seconda fase lombarda.

Basket serie D: Rovello Porro stasera apre la serie playoff contro il Melzo

Dopo aver chiuso la regular season, ora il campionato di basket serie D è pronto ad aprire la sua seconda fase con i playoff e spareggi salvezza. Coinvolte anche tre squadre nostrane - Rovello Porro, Cucciago Bulls e Pall. Cabiate

Rovello Porro venerdì 28 apre la sfida playoff con Melzo

È matchday per il Rovello Porro che dall'alto del primo posto nel girone Rosso si prepara ad aprire il 1° turno di playoff Gold con il fattore campo a suo favore contro il Melzo arrivato 2° nel girone Blu) al meglio delle 5 partite: gara1 in casa 28/4, gara2 fuori 3/5, gara3 in casa 5/5, eventuali gara4 fuori 10/5 e gara 5 in casa 12/5.

Spareggi salvezza alle porte per Cabiate e Cucciago

È giorno di spareggi salvezza invece per Cucciago Bulls e Cabiate che dovranno inseguire la permanenza in categoria con il fattore campo a sfavore rispettivamente contro Sarezzo e Cavenago. I tori di Cucciago aprono venerdì 28 la serie salvezza contro il Basket Sarezzo che avrà il fattore campo: gara 1 il 28/4 fuori, gara2 in casa 7/5, gara3 fuori 12/5, eventuali gara4 fuori 21/5 e gara5 fuori 26/5. Per Cabiate spareggio con Cavenago: gara 1 28/4 fuori, gara2 in casa 5/5, gara3 12/5 fuori, gara4 in casa 19/5, gara 5 26/5 ancora fuori.