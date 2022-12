Basket Serie D: si apre oggi l'11° turno d'andata nel girone Rosso lombardo.

Basket Serie D: Rovello Porro stasera ospita Pescate per puntare al vertice

Si apre oggi l'11° turno, terzultimo d'andata del campionato di basket serie D. Nel girone Rosso questa sera la scena la merita il lanciato Rovello Porro di coach Luca Rossini che ospita il Pescate per continuare la sua bella cavalcata ai vertici difendendo per lo meno il secondo posto e poi attendendo il risultato di domenica della capolista Seregno che sarà impegnata contro Cabiate.

Cabiate che è stata eliminata nei 32esimi di Coppa Lombardia dalla Pallacanestro Milano di serie C Gold per 64-77. Come Cabiate anche le altre portacolori lariane saranno di scena in posticipo domenica 11.

Spicca infatti il super derby brianzolo Cucciago Bulls-Doppio Malto Cadorago con i tori di casa che proveranno a tornare al successo mentre gli ospiti, fanalini di coda, proveranno a rompere il ghiaccio dopo 10 ko di fila.

Programma del 11° turno andata girone Rosso

Venerdì 9 dicembre ore 21.30 Rovello-Pescate, Civatese-Mia, Rovagnate-Sondrio; domenica 11 ore 18.30 Cucciago Bulls-Doppio Malto Cadorago, ore 18.45 Seregno-Cabiate, Masters Carate-Biassono, Lissone-Nibionno.

Classifica del girone Rosso

Seregno 18; Rovello Porro 16; Biassono, Cabiate, Civatese, Sondrio 12; Pescate, Masters Carate, Nibionno 10; Cucciago Bulls, Mia Lentate 8; Lissone, Rovagnate 6; Doppio Malto Cadorago 0.