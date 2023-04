Basket serie D Rovello Porro subito avanti nella serie playoff con Melzo

Basket serie D si è aperta bene per le lariane la seconda fase del campionato lombardo.

E' iniziata nel migliore dei modi per i colori comaschi la seconda fase del campionato lombardo di basket serie D. Nei playoff Gold è partita con una vittoria la serie del Rovello Porro che ieri ha battuto in casa il Melzo per 70-53 portandosi 1-0. Bene anche i Cucciago Bulls nella prima partita dei playoff salvezza: colpo esterno ieri sera per i tori che hanno sbancato il campo di Sarezzo. Domenica 30 invece toccherà al Cabiate ospite del Cavenago in gara1.

Rovello Porro subito a segno nella la sfida playoff con Melzo

Gara 1 Basket Rovello (1C) - Basket Melzo (2A) 70 - 53

Parziali 21-13, 41-31, 51-48

Rovello: Pessina Daniele 15, Pozzi Alessandro 13, Aceti Oscar 10, Galbusera Andrea 8, Donega Luca 8, Losa Riccardo 5, Rampoldi Davide 4, Ronchetti Paolo 3, Cattaneo Federico 2, Olgiati Lorenzo 2, Colombo Edoardo, Marelli Jacopo- All. Rossini.

Melzo:Di Bari Giovanni 17, Beretta Guido 7, Scirea Simone 7, Trenta Cesare 5, Rosada Federico 4, Ferrario Davide 3, Frigerio Mattia 3, Toini Simone 2, Zonca Andrea 2, Nwokeka 2, Dario Alessandro 1, Herbert Nathan. All. Rosada.

Così la serie: gara1 in casa 28/4 70-53, gara2 fuori 3/5, gara3 in casa 5/5, eventuali gara4 fuori 10/5 e gara 5 in casa 12/5.

Subito colpo grosso del Cucciago a sarezzo

Gara 1 Basket Sarezzo (5B) - Basket Cucciago (10C) 64 - 70

Parziali 13-22, 27-42, 42-54

Sarezzo: Vertugno D. 16, Vivenzi Luca 14, Castrianni Andrea 9, Ferroni Simone 7, Poli Paolo 6, Bordone Roberto 5, Rovetta Andrea 5, Feroldi Marco 2, Scalvini L., Bertanza D., Vivenzi Francesco ne, Perotti L. ne, All. Dusi.

Cucciago: Politi Filippo 16, Angiolini Alberto 13, Caviezel Fabio 11, Radice Leonardo 11, Gualazzi Alessandro 8, Girolimetto Gianluca 7, Loi Tommaso 3, Borghi Luca 1, Bernasconi Luca, Sirtori Vittorio, Hamdar Adam ne, Zappa Lorenzo ne, All. Milo.

La serie di Cucciago: gara 1 il 28/4 fuori 64-70, gara2 in casa 7/5, gara3 fuori 12/5, eventuali gara4 fuori 21/5 e gara5 fuori 26/5.

La serie di Cabiate: gara 1 30/4 fuori, gara2 in casa 5/5, gara3 12/5 fuori, gara4 in cas0a 19/5, gara 5 26/5 ancora fuori.