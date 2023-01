Basket serie D, Rovello respinge l'assalto dei Cucciago Bulls e allunga al primo posto

Basket serie D: si è aperto il 2° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: Cabiate torna al successo mentre domenica chiuderà il posticipo Nibionno-Cadorago

Si è aperto ieri sera il 2° turno di ritorno del girone Rosso del campionato di basket serie D. Un turno che ha vissuto un anticipo di lusso a Rovello Porro dove la capolista di coach Luca Rossini era attesa dall'esame Cucciago Bulls una delle formazioni più in forma e rinfozata dall'innesto di Alberto Angiolini ma ieri privo di Max Politi. Infatti il derby non ha deluso le attese ed è stato molto combattuto tanto che al 30' era ancora in perfetta parità. L'allungo decisivo il Rovello lo ha piazzato negli ultimi minuti che gli ha permesso non solo di domare i tori, ma di vincere e allungare in classifica il suo vantaggio sulle seconde visto che il Seregno ieri ha perso a Rovagnate. Da segnalare anche il ritorno al successo del Cabiate in casa contro il Masters Carate. Posticipo domenicale in trasferta invece per il Doppio Malto Cadorago che domani renderà visita al Nibionno.

I tabellini di

Pall. Cabiate - Pall. Masters Carate 79 - 70 Parziali 20-20, 34-34, 57-52

Cabiate: Orsi Mattia 22, Nobili Andrea 19, Mazzola Jonathan 10, Bloise Mattia 6, Granato Vincenzo 5, Cibinetto Riccardo 4, Marchetti Federico 4, Minotti Filippo 4, Tagliabue Samuele 3, Castiglioni Filippo 2, Recalcati Mirko ne, Rota Lorenzo ne, All. Orsi Paolo.

Masters Carate: Galbiati Paolo 16, Mauri Simone 13, Oliva Gabriele 8, Redaelli Raffaele 8, Passero Davide 6, Villa Filippo 6, Caglio Luca 5, Fumagalli Riccardo 4, Giuffrè Riccardo 2, Molteni Simone 2, Villa Tommaso, Villa Lorenzo ne, All. Oldani.

Basket Rovello - Blackcourth Cucciago Bulls 66 - 57 Parziali 13-18, 29-25, 43-43

Rovello: Pozzi Alessandro 18, Ronchetti Paolo 14, Olgiati Lorenzo 11, Galbusera Andrea 7, Pessina Daniele 6, Rampoldi Davide 5, Donega Luca 3, Aceti Oscar 2, Cattaneo Federico, Losa Riccardo, Colombo Edoardo ne, Marelli Jacopo ne, All. Rossini.

Cucciago Bulls: Gualazzi Alessandro 14, Girolimetto Gianluca 12, Molteni Andrea 8, Angiolini Alberto 7, Borghi Luca 6, Hamdar Adam 6, Molteni Matteo 2, Radice Leonardo 2, Caviezel Fabio, Loi Tommaso, Gioia Pietro ne, Ciriaco Edoardo ne, All. Milo.

Il cartellone del 15° turno, secondo di ritorno girone Rosso

Venerdì 27 ore 21.15 Cabiate-Carate 79-70, Rovagnate-Seregno 81-73, Pescate-Mia 77-75, Biassono-Civatese 84-67, Rovello-Cucciago 66-57; domenica 29 ore 18 Nibionno-Cadorago, Lissone-Sondrio.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 26; Seregno, Biassono 22; Sondrio, Cucciago Bulls, Cabiate, Pescate 16; Civatese, Groane Lentate, Masters Carate 14; Nibionno 12; Lissone 10; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.