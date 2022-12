Basket serie D Rovello vince il derby a Cabiate e resta in vetta con Seregno corsaro a Cadorago

Basket serie D si è aperto ieri il penultimo turno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D colpo grosso dei Cucciago Bulls a segno all'overtime sul campo di Lentate

L'ultimo turno prenatalizio nel campionato di basket serie D si è aperto ieri sera e nel girone Rosso ha regalato il successo pesante del Rovello Porro che è andato a vincere il derby sul campo di Cabiate. Rovello che resta in vetta con Seregno che da parte sua è andato a vincere il testacoda a Cadorago. Successo corsaro in volata e dopo un overtime invece per i Cucciago Bulls a Lentate.

Nuovo Basket Groane Lentate - Blackcourth Basket Cucciago dts 78 - 81

Parziali 20-24, 39-45, 62-62

Mia Lentate: Colzani Luca 16, Arienti Andrea 14, Toffanin Matteo 13, Raffaldi Diego 12, Sudati Gabriele 10, Colonna Davide 7, Fumagalli Tommaso 4, Corti Tommaso 2, Colombo Andrea 0, Sudati Valerio 0, Tarabini Lorenzo ne, All. Longoni.

Cucciago: Gualazzi Alessandro 17, Borghi Luca 14, Radice Leonardo 14, Politi Filippo 13, Caviezel Fabio 12, Loi Tommaso 6, Bernasconi Luca 2, Molteni Andrea 2, Molteni Matteo 1, Gioia Pietro ne, Hamdar Adam ne, Zonta Elia ne, All. Milo.

Pall. Cabiate - Basket Rovello 63 - 67

Parziali 17-16, 31-32, 46-47

Cabiate: Granato Vincenzo 15, Marchetti Federico 15, Orsi Mattia 11, Castiglioni Filippo 6, Minotti Filippo 4, Nobili Andrea 4, Tagliabue Samuele 4, Bloise Mattia 2, Scotti Andrea 2, Cibinetto Riccardo 0, Mazzola Jonathan 0, Recalcati Mirko 0, All. Orsi .

Rovello:Olgiati Lorenzo 13, Pessina Daniele 12, Galbusera Andrea 10, Aceti Oscar 9, Pozzi Alessandro 8, Rampoldi Davide 4, Ronchetti Paolo 4, Donega Luca 4, Losa Riccardo 3, Cattaneo Federico 0, Colombo Edoardo ne, Marelli Jacopo ne, All. Rossini.

Doppio Malto Cadorago - Basket Seregno 54 - 76

Parziali 15-24, 27-46, 42-56

Cadorago: Bigoni Pietro 13, Casadio Filippo 11, Gavioli Alessio 7, Tripodi Matteo 7, Bellone Dante 6, Baparapè Malik 5, Castelli Matteo 3, Arnaboldi Marco 2, Bejtulla Maliqi 0, Bernasconi Igor 0, Santimone Andrea 0, All. Accardi.

Seregno: Pellizzoni Riccardo 20, Caglio Federico 10, Montagna Roberto 10, Ventura Roberto 9, Barni Luca 8, Torchio Andrea 6, Sanfilippo Leonardo 5, Schiatti Filippo 4, Pennati Andrea 2, Provenzi Luca 2, Foiano Simone 0, All. Perego.

Programma del 12° turno penultimo andata girone Rosso

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Mia Lentate-Cucciago 78-81, Pescate-Masters Carate 66-55, Biassono-Rovagnate 104-67, Civatese-Lissone 70-79, Cabiate-Rovello Porro 63-67, Doppio Malto Cadorago-Novate 54-76; domenica 18 Sondrio-Nibionno.

Classifica del girone Rosso

Seregno, Rovello Porro 20; Sondrio, Biassono 14; Cabiate, Civatese, Pescate 12; Masters Carate, Nibionno, Mia Lentate, Cucciago Bulls 10; Lissone 8; Rovagnate 6; Doppio Malto Cadorago 0.