Basket serie D Rovello vince il testacoda con Cadorago e torna in vetta

Basket serie D: si è aperto ieri sera il 7° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: che colpaccio dei Cucciago Bulls che all'overtime sbancano Cabiate

Tempo di derby lariani nel campionato di basket serie D. Ieri sera per il 7° turno d'andata del girone rosso sono andati in scena i due derby nostrani in una serata davvero tellurica per il torneo con tante squadre di vertice cadute. Di questi passi falsi ne ha approfittato il Rovello Porro di coach Luca Rossini che battendo il Doppio Malto Cadorago torna in vetta alla classifica. Cade invece in casa il Cabiate battuto all'overtime dai lanciati Cucciago Bulls arrivati al terzo successo stagionale, il secondo consecutivo.

I tabellini dei due derby

Pall. Cabiate - Cucciago Bulls 70 - 71 dts Parziali 19-19, 35-36, 50-50, 64-64

Cabiate: Nobili Andrea 18, Orsi Mattia 15, Marchetti Federico 14, Castiglioni Filippo 13, Mazzola Jonathan 6, Bloise Mattia 3, Cibinetto Riccardo 1, Rota Lorenzo, Scotti Andrea, Tagliabue Samuele, Pasini Matteo ne, Recalcati Mirko ne, All. Orsi Paolo

Cucciago: Caviezel Fabio 17, Loi Tommaso 13, Gualazzi Alessandro 9, Molteni Matteo 8, Radice Leonardo 8, Borghi Luca 5, Girolimetto Gianluca 5, Bernasconi Luca 4, Sirtori Vittorio 2, Gioia Pietro, Hamdar Adam, Molteni Andrea. All. Milo.

Basket Rovello - Doppio Malto Cadorago 68 - 56 Rovello Porro: Pessina Daniele 18, Galbusera Andrea 13, Ronchetti Paolo 11, Aceti Oscar 8, Donega Luca 8, Olgiati Lorenzo 7, Rampoldi Davide 3, Losa Riccardo, Sgobbi Simone, Marelli Jacopo, Cattaneo Simone ne, Colombo Edoardo ne, All. Rossini.

Il programma del 7° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 11 novembre Cabiate-Cucciago Bulls 70-71 dts, Rovello-Cadorago 68-56, Civatese-Rovagnate 74-61, Pescate, Nibionno 73-66, Biassono-Lissone 59-71 ; domenica 13 Masters Carate-Sondrio, Seregno-Mia Lentate.

Classifica del girone Rosso

Biassono, Seregno, Rovello Porro 10; Cabiate, Nibionno, Civatese, Pescate 8; Sondrio, Mia Lentate, Masters Carate, Cucciago Bulls, Lissone 6; Sondrio 4; Rovagnate 2; Cadorago 0.