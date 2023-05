Basket serie D: si sono giocate le terze partite dei playoff Silver lombardi.

Basket serie D: salvezza rimandata per Cucciago e Cabiate entrambe ko in gara3

Nei playoff Silver del campionato lombardo di basket serie D appuntamento rimandato con la salvezza per Cucciago e Cabiate. Entrambe le squadre brianzole infatti hanno perso in trasferta le gare 3 del rispettive serie contro Sarezzo e Cavenago e ora sono avanti per 2-1. La speranza per Bulls cucciaghesi e Piovre cabiatesi però è quella di chiudere i conti già venerdì 19 maggio a domicilio in occasione delle quarte partite con l'obiettivo di mettere a segno il punto decisivo, staccare il biglietto salvezza ed evitare la bella decisiva.

Il tabellino di Basket Sarezzo (5B) - Blackcourth Cucciago (10C) 70 - 59

Parziali 26-23, 44-32, 60-44

Sarezzo: Feroldi Marco 15, Scazzola Luca 13, De La Cruz R. 13, Vivenzi Luca 9, Poli Paolo 8, Castrianni Andrea 7, Bordone Roberto 3, Rovetta Andrea 2, Perotti, Scalvini, Vertugno, Vivenzi ne, All. Dusi.

Cucciago: Gualazzi Alessandro 15, Radice Leonardo 15, Caviezel Fabio 10, Politi Filippo 10, Angiolini Alberto 3, Girolimetto Gianluca 2, Loi Tommaso 2, Sirtori Vittorio 2, Bernasconi Luca, Borghi Luca, Hamdar Adam, Zappa Lorenzo. All. Bocciarelli.

La serie Cucciago-Sarezzo è ora sul 2-1: gara 1 il 28/4 fuori 64-70, gara2 in casa il 5/5 69-63, gara3 fuori il 12/5 70-59, eventuali gara4 a Cucciago il 19/5 e gara5 fuori il 26/5.

Il tabellino di BK Club Cavenago (6A) - Pall. Cabiate (9C) 75 - 53

Parziali 14-22, 30-34, 56-43

Cavenago: Brunelli Francesco 16, Pesavento Marco 15, Lanza Alessandro 12, Bazzo Federico 11, Trassini Marco 7, Abate Kevin 5, Barzaghi Saul 4, Manzoni Andrea 3, Torricelli Marco 2, Cambiaghi, Raspanti, Ghezzi. All. Lanza.

Cabiate: Castiglioni Filippo 7, Granato Vincenzo 7, Marchetti Federico 7, Nobili Andrea 6, Orsi Mattia 6, Tagliabue Samuele 6, Recalcati Mirko 4, Bloise Mattia 3, Mazzola Jonathan 3, Cibinetto Riccardo 2, Minotti Filippo 2, Rota Lorenzo ne, All. Orsi Paolo

La serie Cabiate-Cavenago è ora sul 2-1: gara 1 il 30/4 fuori 66-70, gara2 in casa il 5/5 69-50, gara3 il 12/5 fuori 75-53, eventuali gara4 in casa il 19/5, gara 5 il 26/5 fuori.