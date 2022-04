Basket serie D scattano i playout con il debutto di coach Cofrancesco a Figino contro Cabiate

Pallacanestro minors in campo

Dal oggi venerdì 29 aprile scatta la fase playout del campionato di basket serie D che vede coinvolte anche quattro squadre nostrane nel girone C. Il Figino stasera vede debuttare in panchina il neo coach Franco Cofrancesco sul campo del Cabiate in un derby già molto delicato. In campo oggi anche Tavernerio ospite del Malnate mentre il Lomazzo giocherà il posticipo domenicale sul campo dei Draghi Gorla. Tutte le squadre giocheranno sette gare di sola andata: le prime quattro si salveranno le ultime 4 classificate retrocederanno.

Programma del 1° turno playout girone C

Venerdì 29/4 ore 21.15 Cabiate-Figino, Malnate-Tavernerio, Legnano-Tradate; domenica 1/5 ore 18 Draghi-Lomazzo

La classifica del girone C

Malnate, Tradate 18; Legnano, Cabiate 16; Draghi 12; Figino 10; Lomazzo 8; Tavernerio 4.