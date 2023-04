Basket serie D secondo ko di fila per la capolista Rovello che chiude prima e pensa ai playoff

Basket serie D si è aperto ieri sera l'ultimo turno regolare del girone Rosso lombardo.

Basket serie D al tappeto anche Cucciago e Cadorago mentre sorride solo Cabiate che batte il Lissone

E' calato il sipario sulla stagione regolare del campionato di serie D per le quattro squadre lariane. L'ultima giornata giocata ieri sera e che si chiuderà con l'unico posticipo domenicale Sondrio-Seregno, ha sorriso solo al Cabiate che ha battuto in casa il Lissone chiudendo a quota 26. Secondo stop di fila per la capolista Rovello Porro che viene agganciata dal Biassono ma chiude al primo posto e ora può pensare ai playoff. Ko anche per i Cucciago Bulls battuti a Pescate. Niente da fare per il Doppio Malto Cadorago che non è riuscito nell'impresa di congedarsi con un successo e ha chiuso la stagione con la retricessione a quota 0 punti.

Doppio Malto Cadorago - Masters Carate 61 - 83 Parziali 17-20, 32-41, 42-67

Cadorago: Arnaboldi Marco 21, Prato Jacopo 13, Baparapè Malik 10, Colato 8, Bello Gianluca 4, Rigamonti 3, Arrighi S. 2, Malinverno Tommaso, Mancini, Gavioli Alessio. All. Accardi.

Basket Pescate - Blackcourth Cucciago 66 - 58 Parziali 10-17, 34-29, 50-41

Cucciago Bulls: Radice Leonardo 13, Caviezel Fabio 10, Loi Tommaso 10, Gualazzi Alessandro 8, Girolimetto Gianluca 5, Bernasconi Luca 4, Borghi Luca 3, Hamdar Adam, Molteni Matteo, Sirtori Vittorio ne, Basilico Alessandro ne, Zappa Lorenzo ne, All. Milo.

Pall. Cabiate - Pall. Lissone 70 - 54 Parziali 17-12, 33-22, 56-41

Cabiate: Castiglioni Filippo 16, Nobili Andrea 14, Marchetti Federico 11, Bloise Mattia 9, Mazzola Jonathan 7, Orsi Mattia 6, Granato Vincenzo 3, Minotti Filippo 2, Cibinetto Riccardo 1, Tagliabue Samuele 1, Recalcati Mirko, Pasini Matteo ne. All. Orsi Paolo

Civatese - Basket Rovello 74 - 66 Parziali 24-22, 38-35, 54-54

Rovello Porro: Pozzi Alessandro 22, Aceti Oscar 15, Donega Luca 9, Ronchetti Paolo 7, Losa Riccardo 4, Cattaneo Federico 3, Galbusera Andrea 2, Pessina Daniele 2, Marelli Jacopo 2, Colombo Edoardo, Sgobbi Simone. All. Rossini.

Il cartellone del 26° turno, 13° ultimo di ritorno girone Rosso

Venerdì 21 aprile ore 21.15 Pescate-Cucciago 66-58, Cabiate-Lissone 70-54, Groane-Rovagnate 102-84, Civatese-Rovello 74-66, Biassono-Nibionno 69-61, Cadorago-Masters Carate 61-83; domenica 23 Sondrio-Seregno.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro, Biassono 40; Seregno 34; Civatese 32; Groane Lentate 30; Masters Carate, Pescate 28; Sondrio, Cabiate 26; Cucciago, Nibionno 24; Lissone 16; Rovagnate 11; Doppio Malto Cadorago 0.