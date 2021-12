Basket serie D sofferto successo della capolista Appiano sul campo di un ottimo Figino

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è aperto ieri il 12° turno del girone C2 lombardo.

Basket serie D suda e non poco anche il Rovello Porro per domare un combattivo Cabiate, domenica 19 le altre due gare

Si è aperto ieri sera il 12° turno del campionato di Basket serie D, il turno prenatalizio che nel girone C2 offriva due ghiotti anticipi. Pronostici rispettati in entrambe le gare con i successi della capolista Appiano e del Rovello. Ma sono state due vittorie non facili con Appiano che ha dovuto sudare parecchio e ha rischiato nel finale sul campo di un Figino sempre più battagliero e quadrato. Decisivo il parziale nell'ultimo quarto di 17-6 a favore del team di coach Matteo Bonassi. Sudata anche la vittoria casalinga del Rovello per merito di un Cabiate che è sempre rimasto in partita arrendendosi solo nell'ultima frazione. Domenica 19 si chiuderà il turno con i due posticipi Cadorago-Tavernerio e Masters Carate-Lomazzo.

Il programma del 12° turno quinto di ritorno del girone C2

Venerdì 17 dicembre Figino-Appiano Gentile 65-70 (18-20, 36-44, 59-53), Rovello-Cabiate 69 - 52 (17-15, 30-24, 44-37); domenica 19 oer 18 Cadorago-Tavernerio, Masters Carate.Lomazzo.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 22; Rovello Porro 18; Olimpia Cadorago, Masters Carate 16; Figino 8; Pall. Cabiate 6; ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.