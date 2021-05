Basket serie D: sorride in volata il Rovello, piange Appiano Gentile

Basket serie D: si è giocato ieri sera, 28 maggio 2021, il 1° turno di ritorno del girone C lombardo.

Basket serie D l’Atena doma nel finale il Malnate mentre l’Indipendente va ko a Tradate

Si è giocato ieri sera il primo turno di ritorno del girone C del campionato d basket serie D lombardo. Due gare avvincenti che si sono risolte entrambe in volata: sorride l’Atena Rovello Porro che in casa è riuscita nel finale a domare Malnate mentre nel finale è stata beffata l’Indipendente Appiano Gentile sul campo del Tradate che l’ha agganciata così a quota 6. Ha riposato il Cadorago.

I Tabellini di

Sportlandia Tradate – Indipendente Appiano Gentile 61 – 59

Parziali 8-16, 27-31, 35-45

Tradate:Sandrinelli15, Buzzi 8, T. Castiglioni 8, Carraro 6, Clerici 6, Garavaglia 6, Mancuso 6, Peruzzu 6, G. Castiglioni, Magagnini, Turconi, Bustreo. All. Frontini.

Indipendente Appiano: Lanzani 18, Terraneo 13, Bottinelli 8, Leva 8, Ferloni 4, Gorla 3, Chiesa 2, Dhaoui 2, Gennari 1, Castelli, Erba, Di Cursi ne. All. Rota.

Atena Basket Rovello – Malnate Basketball 54 – 53

Parziali 14-13, 23-26, 41-42

Atena Rovello: Galbusera 14, Borsani 9, Mascheroni 9, Tomaselli 9, Ronchetti 6, Rampoldi 5, Marinoni 1, Pagani 1, F. Cattaneo, S. Cattaneo, Martinoni. All. Bonassi.

Malnate: Sassi 12, Brotto 11, Cellini 6, Tavasci 6, Lunardi 5, Cassani 3, Fabbrini 3, Abbiati 3, Chiesa 2, Trani 2, Catelli, Macchi. All. Bianchi.

Risultati del 6° turno, primo ritorno del girone C (riposa Cadorago ) Venerdì 28 maggio Rovello Porro-Malnate 54-53 ,Tradate-Indipendente Appiano 61-59 .

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 8; Indipendente Appiano Gentile, Tradate 6; Malnate 4; Olimpia Cadorago 0.

Ecco il programma del 7° turno, secondo di ritorno del girone C (riposa Malnate )

Venerdì 4 giugno ore 21.30 Atena Rovello-Tradate Appiano Gentile-Olimpia Cadorago.