Basket serie D sorride solo il Cabiate che vince il derby con Figino

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è aperta la terza fase dei playout nel girone C lombardo.

Basket serie D stoppate in trasferta anche Lomazzo e Tavernerio sempre più giù in classifica

Ha preso il via la terza fase dei playout nel campionato di basket serie D. Nel girone C parte bene il Cabiate che ha vinto il derby casalingo contro Figino rovinando l'esordio sulla panca gialloverde di coach Franco Cofrancesco. Sconfitta onorevole ma prevedibile per il Tavernerio sul campo del capolista Malnate mentre il Lomazzo nel posticipo domenicale ha dovuto alzare bandiera bianca sul campo dei Draghi Gorla. Ora la situazione nelle retrovie per Tavernerio, Lomazzo e Figino si fa difficile.

I risultati del 1° turno playout girone C

Venerdì 29/4 ore 21.15 Cabiate-Figino 63-51, Malnate-Tavernerio 87-65, Legnano-Tradate 58-65; domenica 1/5 ore 18 Draghi-Lomazzo 68-60

La classifica del girone C

Malnate, Tradate 20; Cabiate 18; Legnano16; Draghi 14; Figino 10; Lomazzo 8; Tavernerio 4.

Programma del 1° turno playout girone C

Venerdì 6 maggio ore 21.15 Figino-Legnano, Tavernerio-Draghi, Lomazzo-Cabiate, Tradate-Malnate