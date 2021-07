Basket serie D stagione finita per Cadorago battuto ieri dal Cassano al 1° turno

Basket serie D playoff subito amari per una squadra lariana.

Basket serie D domenica 4 tocca all'Appiano Gentile contro Garegnano e nei playout al Rovello contro il Campus Varese

Si è aperta ieri la fase playoff del campionato lombardo di serie D e subito ha fatto la prima vittima lariana. Si tratta dell'Olimpia Cadorago che ieri sera è stata eliminata al 1° turno del tabellone giallo. Il team di coach Angelo Serafini infatti non ha avuto scampo sul campo del Cassano Magnago che ha preso in mano subito la gara e si è imposto con il punteggio di 84-66 (22-11, 38-29, 59-50) tenendo a distanza sempre la squadra lariana che di fatto non è più riuscita a riaprire il match. Si chiude così la stagione dell'Olimpia che è riuscita a salvarsi e a conquistare i playoff. Domani, domenica 4 invece toccherà all'Indipendente Appiano Gentile che da prima nel girone C ospiterà alle ore 18 sul campo amico la Pol Garegnano terza nel girone H (arbitri Munafò-Martinetti). In palio anche per il team di coach Marco Rota un posto nelle final four per la promozione in C2. Sempre domani scenderà in campo tra le mura amiche anche l'Atena Rovello Porro che ospiterà il 1° turno di play out contro il Campus Varese (ore 20 arbitri Diaferio-Genovese).

Playoff tabellone giallo Quarti di finale

Sebino Basket (1A) - ASD Tigers Milano (3F) 4 luglio ore 18:00 Basket Melzo (2E) - Polisportiva Calusco (2B) 4 luglio ore 18:00 AS Dil. Trezzano Basket(1G) - Basket Corsico Arcadis (2H) 52-84 ASD Basket Cassano Magnago (1D) - ASD Olimpia Cadorago (3C) 84 - 66 Parziali 22-11, 38-29, 59-50

Playoff tabellone rosso Quarti di finale

Appiano Gentile (1C)-Pol. Garegnano (3 H) domenica 4 luglio ore 18

Abbiategrasso (2G)-Gavirate(2D) domenica 4 luglio

Verdello (2A)- Cavenago (3B) 70-67

Cus Politecnico (1F)- FL Monza (3E).domenica 4 luglio

Playout tabellone Azzurro primo turno