Basket Serie D stasera Appiano Gentile va all'assalto di Vimercate per volare in semifinale

Basket Serie D si gioca oggi il ritorno dei quarti playoff nel tabellone verde regionale.

Basket Serie D dopo il ko nel match d'andata il team di coach Bonassi cerca il riscatto, chi vince sfiderà la vincente di Cassano-Biassono

E' già tempo di verdetti nei playoff del campionato di serie D regionale. Oggi infatti si gioca la prima gara di ritorno dei quarti di finale del tabellone Verde che vede coinvolta proprio la numero uno del ranking lariano, l'Indipendente Appiano Gentile chiamata al riscatto dopo il ko subito nell'andata a Vimercate. Domenica scorsa infatti in gara 1 la squadra diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere di misura, battuta per 71-70, dalla Dipo che oggi sarà invece ospite tra le mura della palestra di Appiano Gentile alle ore 21.30 (arbitri Fadigati-Manzoni). Il team appianese deve vincere e ribaltare il -1 per volare in semifinale dove affronterebbe la vincente della serie Cassano Magnago-Biassono che in questo momento è sullo 0-1

Così i quarti di finale playoff del tabellone verde

1 - Vimercate-Appiano Gentile andata (27/5) 71-70, ritorno 1 /6 ore 21.30 serie 1-0

2- Cassano Magnago-Biassono andata (27/5) 65-79, ritorno 3/6 serie 0-1

3- Rovello Porro-Bresso andata (29/5) 59-66, ritorno 5/6 serie 0-1

4 - Nova-Masters Carate andata (27/5) 74-70, ritorno 5/6 serie 1-0