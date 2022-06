Basket serie D stasera congedo casalingo per il già salvo Cabiate che ospita Malnate

Basket serie D si gioca il penultimo turno dei playout del girone C.

Basket serie D martedì prossimo si chiuderà il cartellone con il posticipo tra deluse Tavernerio-Figino

Dopo l'anticipo di mercoledì che ha visto il ko casalingo del Lomazzo, oggi torna in campo il girone C del campionato di basket serie D che gioca il suo penultimo turno di playout. Ultima casalinga questa sera per il Cabiate che con la salvezza in cassaforte ospita la pari classifica Malnate alle ore 21.15 per salutare i suoi tifosi con una nuova vittoria. Il turno del girone si chiuderà ancora con un posticipo martedì 7 giugno che porterà in scena il derby tra deluse brianzole Tavernerio-Figino.

Programma del 6° turno playout girone C

Mercoledì 1 ore 21.30 Lomazzo-Legnano 47-68; venerdì 3 ore 21.15 Cabiate-Malnate; domenica 5 Draghi-Tradate; martedì 7 ore 21.30 Tavernerio-Figino.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 28; Cabiate, Malnate 24; Draghi, Legnano 20; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.