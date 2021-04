Basket serie D stasera debutta il Rovello Porro a Tradate

Basket serie D oggi si apre il 2° turno del girone C lombardo.

Basket serie D domenica 2 maggio il primo derby lariano stagionale Cadorago Appiano Gentile

Si apre questa sera il 2° turno stagionale del campionato lombardo di basket serie D. E oggi debutta alle ore 21.15 sul campo di Tradate (arbitri Meteora-Marenna) il Basket Rovello Porro di coach Matteo Bonassi che settimana scorsa aveva dovuto rinviare la prima partita contro il Malnate. Una traferta non facile quella odierna per Rovello contro un Tradate giovane e rodato che ha già giocato sette giorni fa perdendo il debutto contro Appiano Gentile.

Nel girone C lombardo molta attenzione sarò poi concentrata sul posticipo di domenica 2 maggio quando a Cadorago andrà in scena alle ore 18 (arbitri Rigamonti-Cabello) il primo derby lariano tra i locali dell’Olimpia diretta da coach Angelo Serafini e l’Indipendente Appiano Gentile di Marco Rota che come detto ha già esordito vincendo contro Tradate. Da anni ormai questo derby è una classica della categoria che anche in questa stagione particolare assicura spettacolo purtroppo senza pubblico. Il match sarà però trasmesso in diretta sula pagina facebook dell’Olimpia Cadorago.

Programma del 2° turno d’andata del girone C (riposa Malnate)

Venerdì 30 aprile ore 21.15 Tradate-Rovello Porro; domenica 2 maggio ore 18 Olimpia Cadorago-Appiano Gentile.

Classifica del girone C

Indipendente Appiano 2; Olimpia Cadorago, Rovello Porro, Malnate, Tradate 0.