Basket serie D stasera fari puntati su Cadorago-Rovello e sulla classica Lomazzo-Appiano

pallacanestro minors in campo

Basket serie D si gioca oggi il 3° turno di ritorno del girone C2.

Basket serie D punti pesanti in palio anche in Tavernerio-Figino e Cabiate-Carate

Torna in campo il campionato di Basket serie D che questa sera gioca nel girone C2 interamentee il programma dell'11° turno, il 3° di ritorno. Si apre alle ore 21 a Cadorago con la sfida per il secondo posto tra i locali dell'Olimpia e il Rovello Porro dato in risalita. Alle ore 21.15 Cabiate ospiterà il Masters Carate mentre alle ore 21.30 due gare molto attese. A Lomazzo l'Abc riceve la capolista Indipendente Appiano Gentile mentre a Tavernerio il team di casa di coach Max Di Landri osoita il Figino di coach Alessandro Carletti.

Il programma del 11° turno terzo di ritorno del girone C2

Venerdì 10 dicembre ore 21 Cadorago-Rovello, ore 21.15 Cabiate-Masters Carate; ore 21.30 Tavernerio-Figino, Lomazzo-Appiano.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 18; Olimpia Cadorago 16; Masters Carate, Rovello Porro 14; Pall. Cabiate, Figino 6; ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.