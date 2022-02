Basket serie D stasera fari puntati sul big match d'alta quota Appiano Gentile-Rovello

In campo

Si apre questa sera il 7° e ultimo turno della prima fase del campionato di basket serie D lombardo. Nel girone C2 fari puntati sul big match d'alta quota in programma alle ore 21.30 ad Appiano Gentile dove la capolista Indipendente già certa del primato ospita il Rovello Porro che vuole mantenere la seconda piazza. Da seguire in contemporanea anche il derby Lomazzo-Cabiate come Tavernerio-Masters Carate tra due squadre con opposte situazioni di classifica. Il cartellone si chiuderà poi domenica 13 alle ore 18 quando il Cadorago ospiterà il Figino in una sfida tra due squadre ampiamente incomplete per tante assenze. Ricordiamo che il campionato poi si fermerà per stilare i nuovi calendari della seconda fase che ripartirà il 25 febbraio. Le squadre del girone c2 incroceranno quelle del girone c1 per un totale di 12 partite e poi una fase ad orologio.

Il programma del 7° turno di ritorno girone C2

Venerdì 11 febbraio ore 21.30 Tavernerio-Masters Carate, Lomazzo-Cabiate, Appiano Gentile-Rovello Porro; domenica 13 ore 18 Olimpia Cadorago- Figino

La classifica aggiornata del girone C2

Indipendente Appiano 24; Rovello Porro 20; Cadorago, Masters Carate 18; Figino, Cabiate 8; Lomazzo 6; Tavernerio 2.