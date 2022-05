Basket serie D stasera fari puntati sul derby Tavernerio_Lomazzo mentre Figino sfida il Tradate

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D si apre oggi il 4° turno della fase playout del girone C.

Basket serie D domenica in posticipo il Cabiate renderà visita ai Draghi di Gorla

Nel girone C fari puntati sul derby Tavernerio-Lomazzo con gli ospiti dati in ripresa dopo la vittoria centrata nel posticipo di lunedì contro Figino. Figino che invece questa sera ospita la capolista Tradate con l'obiettivo di cercare il colpo salvezza. In serata si gioca anche Legnano-Malnate mentre il Cabiate sarà di scena nel posticipo domenicale sul campo dei Draghi Gorla per provare a mettere a segno il colpo che potrebbe già significare salvezza.

Programma del 4° turno playout girone C

Venerdì 20 maggio ore 21.15 Figino-Tradate; ore 21.30 Tavernerio-Lomazzo, Legnano-Malnate; domenica 22 ore 18 Draghi Gorla-Cabiate.

La classifica del girone C

Tradate 24; Cabiate, Malnate 22; Legnano, Draghi 16; Figino 12; Lomazzo 10; Tavernerio 4.