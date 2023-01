Basket serie D: si apre oggi il 2° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: stasera fari puntati sul super derby Rovello Porro-Cucciago Bulls

Si apre oggi il secondo turno di ritorno del campionato di basket serie D. Nel girone Rosso fari puntati sul derby brianzolo diventato d'alta quota con la capolista Rovello Porro che riceve alle ore 21.30 la rivelazione del torneo i Cucciago Bulls. Proprio nei tori di Cucciago ha esrodito settimana scorsa vincendo il neo acquisto Alberto Angiolini:

"Mi sono subito trovato bene in questo bel gruppo formato da tanti ragazzi giovani e bravi. Spero di portare a loro la mia esperienza e la mia cultura del lavoro anche se siamo di generazioni diverse. Dove possiamo arrivare? Difficile dirlo anche perchè devo ancora capire bene il campionato. Questa sfida odirena contro la capolista Rovello ci dirà qualcosa di più".

In serata derby anche per Cabiate che ospita il Carate Brianza per provare a rialzarsi mentre Cadorago è attesa dalla trasferta a Nibionno.

Il cartellone del 15° turno, secondo di ritorno girone Rosso

Venerdì 27 ore 21.15 Cabiate-Carate, Rovagnate-Seregno, Pescate-Mia; ore 21.30 Nibionno-Cadorago, Biassono-Civatese, Rovello-Cucciago; domenica 29 Lissone-Sondrio.

Classifica girone Rosso

Rovello Porro 24; Seregno 22; Biassono 20; Sondrio, Cucciago Bulls 16; Cabiate, Civatese, Pescate, Groane Lentate, Masters Carate 14; Nibionno 12; Lissone 10; Rovagnate 3; Doppio Malto Cadorago 0.