Basket serie D stasera giro di boa con lo scontro al vertice Rovello Appiano Gentile

Pallacanestro Minors in campo

Basket serie D oggi si apre l'ultimo turno d'andata del girone C2 lombardo.

Basket serie D oggi si apre l'ultimo turno d'andata del girone C2 lombardo.

Basket serie D stasera si giocano anche Cabiate- ABC Lomazzo e Figino-Olimpia Cadorago, domenica chiuderà Carate-Tavernerio

Il campionato di basket serie D arriva al giro di boa. Questa sera si apre infatti l'ultimo turno d'andata anche nel girone C2 dove i fari sono puntati sull'atteso scontro al vertice che vede di fronte le due capoliste: i locali del Rovello Porro guidati da coach Luca Rossini e gli ospiti dell'Indipendente Appiano diretti da coach Matteo Bonassi che ritrova quindi la sua ex squadra. Entrambe le squadre sono reduci dal loro primo stop stagionale e vogliono riscattarsi nel duello frontale che mette in palio il primato aspettando l'esito del posticipo di domenica 14 quando l'altra prima della classe il Masters Carate riceverà il Tavernerio. Questa sera si giocano altre due gare molto interessanti: a Figino i gialloverdi di coach Alessandro Carletti cercano il secondo successo stagionale ospitando la lanciatissima Olimpia Cadorago mentre a Cabiate i locali ricevono l'Abc Lomazzo in un derby con in palio due punti pesanti in chiave salvezza..

Il programma del 7° turno ultimo d'andata del girone C2

Venerdì 12 novembre ore 21.15 Cabiate-Lomazzo, Figino-Cadorago, ore 21.30Rovello Porro-Appiano Gentile; domenica 14 ore 18 Masters Carate-Tavernerio.

Classifica del girone C2

Rovello Porro, Indipendente Appiano Gentile, Masters Carate 10; Olimpia Cadorago 8; Pall. Cabiate 4; Tavernerio , Figino, ABC Lomazzo 2.