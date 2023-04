Basket serie D: si apre già oggi il penultimo turno regolare del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: stasera il Doppio Malto Cadorago anticipa sul campo del Seregno

Il campionato di basket serie D è pronto a tornare in campo e già questa sera nel girone Rosso si gioca un anticipo del 12° turno penultimo di regular season. A Seregno sarà di scena contro la terza forza del torneo, il Doppio Malto Cadorago ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale per evitare di salutare la categoria a quota 0. Domani sera invece fari puntati sul derby Rovello Porro-Cabiate con la capolista già certa del primato ma proiettata ai playoff. Domenica 16 le altre gare tra cui spicca il quasi derby che attende i Cucciago Bulls che in casa ospitano l'arrembante Mia Groane Lentate.

Il cartellone del 25° turno, 12° di ritorno girone Rosso

Giovedì 13 aprile ore 21.30 Seregno-Cadorago; venerdì 14 aprile ore 21 Rovello-Cabiate; domenica 16 aprile ore 18.30 Cucciago Bulls-Mia Lentate, Nibionno-Sondrio, Masters Carate-Pescate, Rovagnate-Biassono Lissone-Civatese..

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 40; Biassono 36; Seregno 32; Civatese 28; Sondrio, Groane Lentate, Masters Carate 26; Pescate, Cucciago 24; Cabiate, Nibionno 22; Lissone 16; Rovagnate 11; Doppio Malto Cadorago 0.