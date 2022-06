Basket serie D stasera il posticipo ABC Lomazzo-Legnano

Basket serie D si apre già oggi il penultimo turno dei playout del girone C.

Basket serie D venerdì si continuerà con Cabiate-Malnate e poi chiuderà il derby delle deluse Tavernerio-Figino

Si apre già oggi il 6° e penultimo turno dei playoff del campionato lombardo di basket serie D. Nel girone C infatti apripista questa sera l'anticipo di Lomazzo dove l'ABC di coach Paolo Zandalini si congeda dal suo pubblico ospitando il Legnano per regalarsi un successo ormai ininfluente per evitare la retrocessione. Sarà questo un turno spezzettato visto che poi proseguirà venerdì sera con Cabiate-Malnate quindi domenica 5 Draghi Gorla-Malnate e infine si chiuderà martedì 7 con il posticipo tra deluse Tavernerio-Figino.

Programma del 6° turno playout girone C

Mercoledì 1 ore 21.30 Lomazzo-Legnano; venerdì 3 ore 21.15 Cabiate-Malnate; domenica 5 Draghi-Tradate; martedì 7 ore 21.30 Tavernerio-Figino.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 28; Cabiate, Malnate 24; Draghi 20; Legnano 18; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.