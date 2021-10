Basket serie D stasera in campo le due capoliste Rovello Porro e Appiano per fare poker

Pallacanestro Minors in campo

Basket serie D oggi si apre il 4° turno d'andata del girone C2 lombardo.

Basket serie D da seguire anche Figino-Tavernerio mentre domenica 24 chiuderà il cartellone Carate Brianza-Cabiate

Torna in campo questa sera il campionato di basket serie D e anche il girone C2. In campo già oggi le due capoliste sia l'Atena Rovello di coach Luca Rossini che ospita l'Olimpia Cadorago di coach Angelo Serafini che la Novacaritas Appiano Gentile di coach Matteo Bonassi che ospita un Lomazzo ancora a secco e desideroso di centrare i primi punti stagionali. Per Appiano e Rovello la volontà di calare il poker vincente. Fari puntati stasera anche su Figino dove i gialloverdi locali di coach Alessandro Carletti porteranno l'assalto al Tavernerio di coach Max Di Landri per conquistare il primo successo stagionale. Domenica 24 chiuderà il cartellone del 4° turno d'andata un interessante Carate-Cabiate.

Il programma del 4° turno del girone C2

Venerdì 22 ottobre Figino-Tavernerio (ore 21.15, arbitri Marenna-Munafò), Rovello-Cadorago (ore 21.30, arbitri Stinga-Brambilla), Appiano-Lomazzo (ore 21.30 arbitri Tavakoli-Boccaccio); domenica 24 Carate-Cabiate (ore 18 arbitri Villa-Gaibotti)).

Classifica del girone C2

Rovello Porro, Indipendente Appiano Gentile 6; Olimpia Cadorago, Masters Carate 4; Pall. Cabiate, Tavernerio 2; Figino, ABC Lomazzo 0.