Basket serie D stasera la capolista Appiano ospita il Lonate per confermarsi in fuga

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D impegni casalinghi anche per Rovello, Lomazzo, Figino, Cabiate e Tavernerio

Torna in campo il campionato regionale di basket serie D che questa sera apre il 5° turno della seconda fase. Nel girone C impegni casalinghi per le squadre lariane a cominciare dalla capolista Appiano Gentile che riceve Lonate Pozzolo per prolungare la sua serie vincente e la fuga al vertice. In casa anche il Rovello Porro che ospita il big match contro Cislago così come Cadorago che dopo aver vinto lunedì a Gorla vuole bissare tra le mura domestiche contro Tradate. In casa anche Cabiate contro Legnano, il Figino che attende Malnate, il Lomazzo che ospita i Draghi Gorla e il fanalino Tavernerio atteso dal testacoda contro Cassano Magnago. Domenica chiuderà il posticipo Masters Carate-Gavirate.

Il programma del 5° turno della seconda fase

Venerdì 25/3 ore 21.15 Cadorago-Tradate, Cabiate-Legnano, Figino-Malnate; 21.30 Tavernerio-Cassano Magnago, Appiano Gentile-Lonate Pozzolo, Rovello-Cislago, Lomazzo-Draghi Gorla; domenica 27 ore 18 Masters Carate-Gavirate.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 34; Cassano Magnago, Masters Carate 28; Rovello Porro 26; Lonate , Cislago, Olimpia Cadorago 22; Gavirate 20; Tradate 16; Cabiate, Legnano, Malnate 14; Figino 10; Draghi Gorla, Lomazzo 8; Tavernerio 2.