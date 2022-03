Basket serie D  stasera si apre il 6° turno con Figino ospite dei Draghi Gorla

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D in campo il girone C per la seconda fase regionale

Basket serie D nel recupero del 4° turno il Cabiate ha perso sul campo del Cassano Magnago

Si apre già questa sera il 6° turno della seconda fase nel girone C del campionato di basket serie D. Apripista il Figino di coach Alessandro Carletti che oggi alle ore 21.30 renderà visita ai Draghi di Gorla per provare a tornare al successo. Intanto nelle ultime ore è sceso in campo il Cabiate di coach Paolo Orsi che ha giocato il recupero del 4° turno perdendo contro la seconda forza del girone il forte Cassano Magnago per 78-66.

Posticipo del 5° turno

Domenica 27 marzo Masters Carate-Gavirate 82-60

Recupero del 4° turno

Lunedì 28 marzo Cassano Magnago-Cabiate 78-66

Parziali 25-15, 49-29, 69-49

Cassano: Marra Luca 22, Bianco Antonio 18, Pavan Dario 15, Paloschi Andrea 11, Re De Paolini Davide 11, Montoli Riccardo 1, Farfaglia Romeo, Grassi Filippo, Lattuada Andrea, Martignoni Samuele ne, All. Vecchiè .

Cabiate: Mazzola Jonathan 14, Bloise Mattia 12, Tagliabue Samuele 10, Castiglioni Filippo 9, Marchetti Federico 9, Minotti Filippo 6, Figini Riccardo 3, Gazzola Alessandro 3, Orsi Mattia, Scotti Andrea, Pasini M., All. Orsi Paolo .

Il programma del 6° turno della seconda fase

Mercoledì 30 marzo ore 21.30 Draghi Gorla-Figino; venerdì 1 aprile ore 21.15 Gavirate-Rovello, Cassano-Lomazzo, Lonate-Tavernerio, Cislago-Appiano; ore 21.30 Malnate-Cabiate, Legnano-Cadorago, Tradate-Masters Carate.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 36; Cassano Magnago 32; Masters Carate 30; Rovello Porro 28; Cadorago 24; Lonate , Cislago 22; Gavirate 20; Tradate, Legnano, Malnate 16; Cabiate 14; Figino, Draghi Gorla 10; Lomazzo 8; Tavernerio 2.