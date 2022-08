Vacanze finite per le quattro portacolori della provincia di Como del basket di Serie D del girone Rosso 2022/23.

Basket Serie D: stasera si radunano Olimpia Cadorago, Rovello Porro e Cabiate

Tempo di raduni per le squadre nostrane che parteciperanno al campionato di basket serie D lombardo 2022/23 tutte e quattro inserite nel girone Rosso. Oggi, lunedìm 29 agosto 2022, tocca al Rovello Porro che alle ore 20.15 si ritrova per cominciare sotto la regia del confermato coach Luca Rossini. In serata alle ore 20.30 toccherà anche al Cabiate di coach Paolo Orsi affiancato dal suo vice Stefano Scotti mentre a pochi chilometri di distanza alle ore 21 sarà la volta di cominciare a sudare anche per il Doppio Malto Olimpia Cadorago affidata sempre alla conduzione tecnica di coach Angelo Serafini e che ha da poco ufficializzato il ritorno in bianconero di Fabio Sampietro. Domani sera invece si radunerà la new entry Cucciago Bulls che inizierà la sua prima stagione in serie D sotto la guida del neo tecnico Franco Milo.

Girone Rosso 2022/23

012575 BASKET SEREGNO - SEREGNO (MONZA BRIANZA)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

030507 PALLACANESTRO CABIATE - CABIATE (COMO)

020608 BASKET PESCATE - PESCATE (LECCO)

030587 CIVATESE - CIVATE (LECCO)

028157 PALL. MASTERS CARATE - CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)

036137 BASKET ROVELLO - ROVELLO PORRO (COMO)

018039 NUOVO BASKET GROANE 2005 - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)

035321 BASKET NIBIONNO - NIBIONNO (LECCO)

003469 ARS ROVAGNATE - LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)

002874 BASKET BIASSONO - BIASSONO (MONZA BRIANZA)

002728 OLIMPIA CADORAGO - CADORAGO (COMO)

001820 SPORTIVA BASKET SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)

054978 BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS - CUCCIAGO (COMO)