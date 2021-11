Basket serie D stasera si riparte con il big match Appiano Gentile-Masters Carate

Basket serie D si apre oggi il ritorno del girone C2 lombardo.

Si apre oggi il girone di ritorno del campionato lombardo di basket serie D. Nel girone C2 si riparte subito con il big match che vale il primato solitario tra Appiano Gentile e Masters Carate. Rovello invece incassato il ko con Appiano ricomincia rendendo visita al Figino. Da segnalare che l'Abc Lomazzo ha tesserato Alberto Marelli ala grande del 1982 che sarà già disponibile questa sera per la sfida delicata sul fondo con il Tavernerio. Il cartellone del primo turno di ritorno si completerà domenica 21 con il posticipo Cadorago-Cabiate. Proprio il coach dell'Olimpia Cadorago Angelo Serafini fa il punto al termine dell'andata che ha visto proprio la sua squadra protagonista con 5 vittorie e e sole due sconfitte in piena corsa playoff:

"Siamo contenti del nostro percorso in questa prima fase. Ad inizio anno abbiamo ringiovanito molto la rosa ma questi giovani ci stanno ripagando sul campo, si stanno allenando bene e vogliono emergere. I risultati premiano questo loro lavoro che fanno in palestra durante la settimana. Nel girone di ritorno però sarà più difficile ripetersi perché tutte le squadre miglioreranno e anche noi potremmo trovare più difficoltà. Però ci siamo ripromessi di scendere in campo sempre come se fosse ogni settimana una finale. A cominciare già da domenica contro Cabiate. All'andata abbiamo fatto bene ma loro sono cresciuti e quindi non sarà una gara facile . Noi però come in ogni partita daremo tutto per portare a casa ancora una vittoria e i due punti".