Basket serie D stasera sotto l'Albero due interessanti sfide Figino-Appiano e Rovello-Cabiate

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D si apre oggi il turno prenatalizio del girone C2.

Basket serie D doenica completeranno la tornata i due posticipi Cadorago-Tavernerio e Masters Carate-ABC Lomazzo

Si apre questa sera il 12° turno, terzultimo di questa prima fase del campinato di basket serie D. Nel girone C2 fari puntati oggi su Figino dove il team di casa diretto da coach Alessandro Carletti proverà a giocare uno scherzo di Natale alla capolista Indipendente Appiano Gentile. In campo anche il Rovello Porro di coach Luca Rossini che prova a finire l'anno bene ricevendo in casa il Cabiate. Domenica chiuderanno il cartellone del turno prenatalizio Cadorago-Tavernerio e Masters Carate-Lomazzo. Nella squadra di Lomazzo diretta da coach Paolo Zandalini potrebbe esordire l'ultimo arrivato l'ala grande classe 2002 Giacomo Meroni di scuola Virtus Cermenate ma in uscita da Varedo dove era in prestito.

Il programma del 12° turno quinto di ritorno del girone C2

Venerdì 17 dicembre ore 21.15 Figino-Appiano Gentile, 21.30 Rovello-Cabiate; domenica 19 oer 18 Cadorago-Tavernerio, Masters Carate.Lomazzo.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 20; Olimpia Cadorago, Masters Carate, Rovello Porro 16; Figino 8; Pall. Cabiate 6; ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.