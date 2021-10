Basket serie D, subito a segno nei derby Tavernerio, Cadorago e Rovello Porro

Si è alzato il sipario in serie D

Si è aperto il 1° turno d'andata nel girone C2 lombardo.

Basket serie D: si è aperto il 1° turno d'andata nel girone C2 lombardo.

Basket serie D: domenica 3 ottobre chiude l'Appiano Gentile

Si è alzato il sipario ieri sera, venerdì 1 ottobre 2021, sul campionato regionale di basket serie D che ha visto subito in campo nel girone C2 alcune squadre lariane. Pronti via e subito colpo grosso del Cadorago che ha espugnato Cabiate mentre successo casalingo del Rovello Porro contro la Pallacanestro Figino. La copertina della giornata però la merita il Tavernerio di coach Max Di Landri che ha esordito vincendo in casa il derby con il favorito Abc Lomazzo. Domenica 3 ottobre si completa il turno con il big match di Carate Brianza Masters-Novacaritas Appiano Gentile (ore 18),

Il programma del 1° turno del girone C2

Venerdì 1 ottobre Cabiate-Cadorago 58-74, Rovello-Figino 60-52, Tavernerio-Lomazzo 65-61, domenica 3 ore 18 Masters Carate-Appiano Gentile (arbitri Benzoni-Colombo).

Classifica del girone C2

Tavernerio, Rovello, Cadorago 2; Appiano, Carate, Figino, Lomazzo, Lomazzo 0

Il programma del 2° turno del girone C2

Venerdì 8 ottobre ore 21.15 Figino-Cabiate, ore 21.30 Lomazzo-Rovello; domenica 3 ore 18 Cadorago-Carate, Appiano-Tavernerio.