Basket serie D successo pesante del Lomazzo che sbanca nel finale Tavernerio

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è aperto il 4° turno dei playout nel girone C.

Basket serie D sconfitta onorevole del Figino che in casa ha messo paura nella prima parte di gara alla capolista Tradate che vince nel finale

Si è aperto il 4° turno della fase playout del campionato regionale di basket serie D che ha visto nel girone C il derby Tavernerio-Lomazzo con il successo pesantissimo ottenuto dalla squadra ospite per 66-79 dopo una gara molto equilibrata e risolta negli ultimi minuti. Ko casalingo anche per il Figino che per due quarti ha messo sotto la capolista Tradate che però è uscita alla distanza andando a vincere. Da segnalare anche il successo del Legnano contro Malnate mentre il turno sarà chiuso domenica dal posticipo Draghi-Cabiate.

Programma del 4° turno playout girone C

Venerdì 20 maggio ore 21.15 Figino-Tradate 70 - 82 (22-21, 42-38, 57-62); ore 21.30 Tavernerio-Lomazzo 66 - 79 (13-20, 32-38, 55-55), Legnano-Malnate 70 - 64 (15-12, 30-27, 45-42); domenica 22 ore 18 Draghi Gorla-Cabiate.

La classifica del girone C

Tradate 26; Cabiate, Malnate 22; Legnano 18 Draghi 16; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.