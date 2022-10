Basket serie D, super Rovello vince il big match con Nibionno e vola in vetta con Biassono

Basket serie D: si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del girone Rosso lombardo

Basket serie D: posticipi domenicali per Cabiate, Doppio Malto Cadorago e Cucciago Bulls

Torna al successo il Rovello Porro che ha vinto ieri sera con autorità l'anticipo del 5° turno d'andata del campionato di basket serie D. La squadra diretta da coach Luca Rossini si è rialzata prontamente dopo il primo ko stagionale ed è stata protagonista di una grande prova andando a sbancare il campo del Nibionno nel big match di giornata e portandosi momentaneamente in vetta al girone Rosso in codominio con Biassono. Domani posticipi domenicali per Cabiate a Sondrio, Cadorago a Lissone e Cucciago in casa contro Seregno.

Il tabellino di Basket Nibionno - Basket Rovello 51 - 87

Parziali 15-28, 23-49, 32-67

Nibionno: Carsana Erik 9, Bonfanti Jacopo 8, Corbetta Andrea 8, Brambilla Davide 6, Moltrasio Aronne 5, Panzeri L. 4, Gaddi Michele 3, Origgi Filippo 3, Castelli Manuel 3, Borghesi Alessandro 2, Panzeri Edoardo, Viganò Mattia. All. Bertolini.

Rovello Porro: Aceti Oscar 14, Pozzi Alessandro 14, Pessina Daniele 13, Galbusera Andrea 12, Rampoldi Davide 8, Ronchetti Paolo 8, Olgiati Lorenzo 6, Colombo Edoardo 5, Donega Luca 5, Marelli Jacopo 2, Cattaneo Simone, Losa Riccardo. All. Rossini Luca,

Il programma del 5° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 28 ottobre ore 21.30 Nibionno-Rovello Porro 51-87, Masters Carate-Civatese 75-62, Rovagnate-Pescate 72-64, Mia Lentate-Biassono 77-81; domenica 30 ore 17,30 Sondrio-Cabiate. ore 18 Lissone-Cadorago, 18.30 Cucciago Seregno.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Biassono 8; Nibionno, Cabiate, Biassono, Sondrio, Civatese, Seregno 6; Pescate, Sondrio, Mia Lentate, Masters Carate, 4; Lissone, Cucciago Bulls, Rovagnate2; Cadorago 0.