Basket serie D Tavernerio nel posticipo domenicale senza scampo a Carate Brianza

Basket serie D si è chiuso ieri il girone d'andata del campionato lombardo.

Basket serie D il team biancorosso costretto ad arrendersi per 91-54 sul campo della capolista Masters

Si è chiuso ieri il girone d'andata del campionato di basket serie D in Lombardia. Nel girone C2 il posticipo di Carate Brianza ha visto vincere nettamente i locali della Masters contro il Tavernerio per 91-54 al termine di una gara sempre in controllo. Masters che aggancia in vetta l'Appiano Gentile e settimana prossima il girone di ritorno si aprirà proprio con lo scontro diretto che metterà in palio il primato solitario.

Il tabellino del posticipo Masters Carate - Basket Tavernerio 91 - 54

Parziali 26-15, 46-32, 61-46

Carate: Galbiati Paolo 24, Galbiati Alberto 19, Oliva Gabriele 14, Sarubbi Rocco 12, Redaelli Raffaele 10, Molteni Simone 8, Santi 3, Villa Filippo 2, Passero Davide 0, Trifirò Riccardo 0, Giuffrè Riccardo ne, All. Ferrario. Tavernerio: Gavioli Alessio 20, Bassi Angelo 10, Romanò Alessandro 9, Borella Davide 6, Pedrazzani Edoardo 4, Condrutz Filippo 3, Farina Matteo 2, Bianco Lorenzo 0, Quattara Eliman 0, Taormina Alessandro ne. All. Di Landri

Il programma del 7° turno ultimo d'andata del girone C2

Venerdì 12 novembre Pallacanestro Cabiate - ABC Lomazzo 53 - 36 (14-13, 32-18, 36-26), Basket Rovello - Indipendente Appiano Gentile 59 - 65 (14-22, 35-34, 46-47), Pall. Figino - Olimpia Cadorago 61 - 67 dts (9-12, 21-23, 39-38, 53-53); domenica 14 ore 18 Masters Carate-Tavernerio 91-54.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile, Masters Carate 12; Rovello Porro, Olimpia Cadorago 10; Pall. Cabiate 6; Tavernerio , Figino, ABC Lomazzo 2.

Il programma dell'8° turno primo di ritorno del girone C2

Venerdì 19 novembre Figino-Rovello (ore 21.15); Appiano-Masters Carate (ore 21.30), Lomazzo-Tavernerio (ore 21.30); domenica 21 ore 18 Cadorago-Cabiate.